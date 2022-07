Restyling urbano frazioni a Terni: appalto da 130 mila euro a società laziale

La Mdm Costruzioni srl di Soriano nel Cimino, nel Viterbese. Eccola la società che si attiverà – si presume dopo settembre – a Collescipoli e Collestatte per i lavori di riqualificazione urbana in due aree delle frazioni ternane: l’iter parte dal dicembre 2015 con l’approvazione del progetto definitivo e negli ultimi giorni ha visto la conclusione con la firma sull’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto. Ribasso del 16,26% e semaforo verde per un importo contrattuale di 129.427 euro più Iva e costi della sicurezza.

BORGHI E TURISMO, L’ITER 2020

Restyling

Il progetto esecutivo – approvato a dicembre 2021 – è dell’architetto Giuseppe Andreoli con importo a base d’asta fissato a quota 154.588 euro. L’iter si è sviluppato con una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ed invito di almeno cinque operatori per l’affidamento: coinvola la Mdm, la Gefim (ha offerto un ribasso dell’1,60%) e la Costruzioni e restauri srl (4,88%). Verifiche tecniche sull’azienda andate a buon fine e aggiudicazione efficace: l’opera riguarderà in particolar modo il rifacimento della zona di via Pizzutella a Collescipoli e via della Piazzetta a Collestatte. La copertura finanziaria è legata all’utilizzo dell’avanzo vincolato per vecchi mutui.