Spettacoli viaggianti: «Definire il protocollo»

«Il mondo degli spettacoli viaggianti è stato profondamento colpito per effetto del Covid-19, come tante altre attività economiche, però per questa categoria né la Regione né i comuni umbri hanno previsto una loro riapertura». Ad affermarlo sono i consiglieri comunali di ‘Uniti per Terni’ che chiedono alle massime cariche istituzionali del territorio – al sindaco Leonardo Latini, alla presidente della Regione Donatella Tesei e al presidente di Anci Umbria Francesco De Rebotti – di «attivarsi celermente al fine di consentire la ripresa degli spettacoli viaggianti, previa adozione di uno specifico protocollo regionale di sicurezza e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali».

«Lavorare in sicurezza è possibile»

«I provvedimenti volti a contrastare l’emergenza sanitaria – affermano Fiorini e Leonelli – hanno comportato un enorme danno alle imprese del settore che sono per lo più a gestione familiare, di conseguenza intere famiglie non hanno avuto l’opportunità di lavorare Si tratta di un’attività che si svolge all’aperto, in modo continuativo e pianificato, che consente quindi un’organizzazione in sicurezza. Tra l’altro è anche un’attività che ha un’importante valenza sociale. Iniziative in favore della ripresa degli spettacoli viaggianti sono già state assunte dai presidenti di Emilia Romagna e Lazio mentre saranno prese a breve anche dal presidente della Regione Veneto. Occorre tutelare immediatamente il mondo degli spettacoli viaggianti gravemente pregiudicato dall’emergenza Covid – concludono i consiglieri comunali Emanuele Fiorini ed Anna Maria Leonelli – consentendo la ripresa di tale attività lavorativa che si svolge prevalentemente nel periodo estivo e dalla quale molte famiglie traggono la loro esclusiva fonte di sostentamento».