Spinazzola operato: «Grazie per essermi stati vicino»

Sorridente e con pollice alzato a rassicurare tutti. Leonardo Spinazzola si è operato lunedì in Finlandia dopo la rottura sottocutanea del tendine d’Achille sinistro patito durante Italia-Belgio, quarto di finale vinto dagli azzurri per 2-1 anche grazie ad un suo prodigioso salvataggio su Romelu Lukaku: è lui stesso ad aver postato sul proprio profilo Instagram uno scatto dopo l’intervento del professor Lasse Lempainen a Turku. In caso di qualificazione in finale – martedì sera c’è il confronto con la Spagna – l’esterno di Foligno potrebbe essere a Londra per assistere al match. «Intervento riuscito perfettamente. Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete stati davvero tantissimi! Iniziato il countdown ci vediamo presto!», il messaggio lanciato dal calciatore umbro.

La nota della Roma

«Leonardo Spinazzola è stato sottoposto nella giornata di lunedì a intervento chirurgico di sutura del tendine d’Achille della gamba sinistra. L’intervento è riuscito e la prognosi verrà valutata nelle prossime settimane». Tantissime le manifestazioni di vicinanza arrivate nei suoi confronti nei giorni scorsi.