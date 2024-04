Spoleto: 17enne pestato dal branco in centro. Si indaga

Sono in corso indagini da parte dell’Arma dei carabinieri su quanto accaduto il pomeriggio di Pasqua nel centro storico di Spoleto, in via delle Murelle. A riportare l’accaduto è il quotidiano ‘Il Messaggero-Umbria‘ con un articolo a firma di Ilaria Bosi. Un ragazzo di 17 anni sarebbe stato infatti picchiato brutalmente da un gruppetto composto da almeno sei giovanissimi, alcuni dei quali anche più giovani di lui, ed è finito in ospedale con una prognosi di 30 giorni per le lesioni riportate. Il tutto sarebbe scaturito da motivi futili, dopo una breve discussione, con il ‘branco’ pronto ad entrare in azione con modalità tanto rapide quanto violente, a suon di calci e pugni. Ad un certo punto il 17enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto a un agente della polizia Locale di passaggio, mentre il gruppetto si sarebbe dileguato alla svelta. Dopo i soccorsi e le cure, l’accaduto è stato portato all’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Spoleto anche con la denuncia sporta dal minore, accompagnato dal padre. Conoscerebbe personalmente o di vista i suoi aggressori e i dettagli in possesso degli inquirenti rappresenterebbero una base concreta per sviluppare il lavoro investigativo, di concerto con l’autorità giudiziaria competente.

