Spoleto, ballottaggio sarà fra Sisti e Grifoni

A Spoleto si va al ballottaggio – alle urne il 17 e 18 ottobre – fra i candidati sindaco Andrea Sisti (Civici Per, Pd, Ora Spoleto, M5s, Eleggi Spoleto) e Sergio Grifoni (FdI, Alleanza Civica, Obiettivo Comune). Restano fuori dalla competizione Maria Elena Bececco (Forza Italia, Spoleto Futura), Giancarlo Cintioli (Insieme per Spoleto, Rinascere per Cintioli, Difendiamo Spoleto, Spoleto Sì), Diego Catanossi (Spoleto 2030), Paolo Imbriani (Lega, Spoleto nel Cuore, Cambiamo) e Rosario Murro (Il Popolo della Famiglia). Una tornata estremamente divisa, frazionata soprattutto nell’ambito del centrodestra. In vista del voto decisivo, il quadro si ricompatterà?

