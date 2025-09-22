Macabra scoperta a Spoleto – a riportare la notizia in prima battuta è il sito web tuttoggi.info – dove nella prima serata di lunedì, fra la ferrovia e il campetto di via I Maggio – rione Casette – è stato trovato il cadavere di un uomo, fatto a pezzi e chiuso in un sacco della spazzatura.

Ad accorgersi della terribile situazione sarebbe stato un passante che ha lanciato l’allarme. I resti umani individuati sarebbero solo una parte del corpo della vittima. Sul posto è stata trovata anche una bicicletta elettrica. In corso le indagini, serrate, da parte dei carabinieri – intervenuti anche con la Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Perugia – coordinate dalla procura della Repubblica di Spoleto nella persona del pm Roberta Del Giudice. Impegnato negli accertamenti anche il medico legale Sergio Scalise Pantuso. Nessuna pista viene esclusa e gli investigatori sono alla ricerca di elementi utili anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere presenti in zona.

Al vaglio degli inquirenti anche eventuali collegamenti fra il drammatico ritrovamento e la scomparsa di un 20enne di origini bengalesi, residente a Baiano di Spoleto e che da qualche tempo lavora come aiuto cuoco in un locale spoletino.

Dalla mattinata di giovedì 18 settembre infatti – l’ultimo avvistamento con la sua bici elettrica risale alle ore 10.45/11 circa nella zona di piazza Garibaldi – non si hanno più notizie del ragazzo, chiamato da tutti ‘Obi’ e il cui cellulare risulta spento.

Sul suo allontanamento – ritenuto in prima battuta volontario – sono al lavoro i militari dell’Arma e come riporta sempre tuttoggi.info, sabato i familiari del giovane – i genitori e un fratello, che vivono a Roma – sono giunti a Spoleto per seguire da vicino le ricerche e le relative indagini. In aggiornamento