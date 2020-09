Spoleto, cadavere di uomo sotto il Ponte delle Torri

Il cadavere di un uomo di mezza età e in avanzato stato di decomposizione: ad individuarlo venerdì pomeriggio sotto il Ponte delle Torri a Spoleto – zona tristemente nota per i numerosi suicidi avvenuti nel corso del tempo – è stato un cittadino che ne ha scorto la sagoma ed ha subito chiamato il 112. Proprio i carabinieri del comando stazione di Spoleto si sono portati sul posto, dando il via ai primi accertamenti – di concerto con l’autorità giudiziaria – volti da un lato ad identificare la salma e, dall’altro, a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

