Spoleto, Cicchella nuovo procuratore

C’è la decisione del plenum del Consiglio superiore della magistratura. Claudio Cicchella, 64enne originario di Perugia, è il nuovo procuratore della Repubblica di Spoleto: il via libera è arrivato in occasione delle nomine per i vertici di diversi uffici giudiziari italiani. Per lui di recente c’era stato anche il breve passaggio in procura a Terni in qualità di facente funzioni su proposta del procuratore generale Sergio Sottani. Cicchella ha lavorato come sostituto per la procura perugina fino al 2017, quindi il trasferimento alla procura generale di Perugia. Ora inizia l’era spoletina per lui.

