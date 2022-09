Spoleto, incendio al luna park: 40enne intossicato

Un 40enne intossicato soccorso e consegnato alle cure degli operatori sanitari del 118. Questa una delle conseguenze dell’incendio notturno che si è sviluppato al luna park di Spoleto: le fiamme hanno completamente distrutto una delle giostre principali dell’area, quella degli autoscontri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato per far luce sull’accaduto. Da quanto si apprende l’uomo, arrivato in pronto soccorso intorno alle 4, è in buone condizioni ed è già uscito dal nosocomio di Spoleto.

