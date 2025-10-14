Tra gli eventi in programma sabato 11 ottobre a Spoleto, non è passata inosservata la presentazione del libro ‘Eppure esploro la fioritura dei ciliegi’ di Gabriela Silenzi e Diana Brodoloni, edito da Bertoni Editore. Nel suggestivo caffè letterario di palazzo Mauri le due voci poetiche, accompagnate da brani al violino di Monica Pontani, hanno emozionato ancora una volta il pubblico con i loro versi. Le letture eseguite da due ospiti d’eccezione, Marina Antonini e Tiziana Lilli, e il dialogo condotto da Lorella Natalizi con le due autrici, hanno coinvolto il pubblico e, petalo su petalo, delicate e potenti le parole sono arrivate ai presenti. «’E quanto tutto scorre e fa rumore è proprio un’immersione che ci riporta a noi stessi e alla pace interiore’: nell’occasione è il più bel complimento che potevamo ricevere», ci riferisce una delle due autrici.

