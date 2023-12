Operato per carcinoma prostatico: «La fortuna ha voluto che mi trovassi in Umbria»

«All’ospedale di Spoleto ho trovato una grande disponibilità e con questo dono voglio esprimere tutta la mia riconoscenza dopo una diagnosi di un carcinoma prostatico. Fortuna ha voluto che al momento mi trovassi nella vostra regione». Sono le parole di Salvatore Aloisio, un paziente calabrese che è stato operato nella struttura spoletina e che ora ringrazia per il trattamento ricevuto la direzione sanitaria guidata da Orietta Rossa e l’equipe. Con tanto di cerimonia.

Il messaggio e la donazione

Salvatore è stato curato dal dottor Carlo Vivacqua e dall’equipe di anestesisti/urologi. Intervento riuscito e donazione di due deambulatori al reparto di chirurgia generale per ringraziare i sanitari. Sentito ringraziamento anche ai direttori delle Uoc di Urologia, Luigi Mearini, di Anestesia, Marina Vissani ed alla caposala, Simona Montioni. «Quello a cui tengo di più non è tanto il modo in cui cambia il sentimento di paura che si prova ad affrontare queste sconvenienti circostanze, quanto il coraggio che risorge quando ci si rende conto, davvero, di non essere soli nell’affrontare il proprio destino. Nel bene e nel male, rimarrò sempre convinto della mia scelta, perché la guarigione della malattia si può trovare altrove, ma la cura della persona è un bene raro e va per questo tutelato», sottolinea Aloisio.