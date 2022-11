Spoleto: premio in Comune per il cinque volte campione mondiale Mirko Gori

«Al plurimo campione del mondo di K1 (professionisti) Mirko Gori. Il Comune di Spoleto ringrazia per l’impegno profuso nell’attività sportiva e per gli ottimi risultati conseguiti». Questa la motivazione contenuta nella targa che mercoledì mattina il sindaco Andrea Sisti ed il vice Stefano Lisci hanno consegnato a Mirko Gori, il kickboxer spoletino laureatosi nuovamente campione del mondo di K-1 lo scorso ottobre, per la XFC (Xtreme Fighter Champion), al termine dell’incontro con l’atleta uzbeko Zokirbkou Yan. Gori, presente alla premiazione insieme alla famiglia, è riuscito all’età di 48 anni a conquistare il suo quinto titolo mondiale, nella quinta federazione e nella quinta diversa categoria di peso. «Lo sport insegna la disciplina – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti.– e questo è molto importante per la crescita e l’educazione dei ragazzi». Per Gori, l’ennesima soddisfazione, un onore e nuove motivazioni per condurre sempre più avanti una carriera sportiva già molto prestigiosa.

