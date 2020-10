Ospedale di Spoleto, riconversione Covid: «Ricorso al Tar»

«Chiarisco subito che procederemo lunedì 26 ottobre con il deposito del ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale), chiedendo che finalmente sia fatta chiarezza in una situazione che sta cominciando ad essere grottesca e pericolosissima». Era nell’aria e venerdì mattina, dopo la caotica giornata di giovedì, il sindaco Umberto De Augustinis lo ha ufficializzato: sarà impugnata al Tribunale amministrativo regionale l’ordinanza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, per la riconversione del ‘San Matteo degli Infermi’ ad ospedale Covid. Con tanto di chiusura del pronto soccorso.

L’ORDINANZA DELLA TESEI PER L’OSPEDALE DI SPOLETO

Il messaggio di De Augustinis: «Nessun campanilismo»

Il sindaco già mercoledì avevo lanciato un duro attacco alla Tesei e alla giunta regionale per la decisione sul nosocomio cittadino: «Stavolta mi rivolgo non solo agli abitanti di Spoleto, ma anche a quelli della Valnerina, i cui organi di governo hanno assunto una posizione molto ferma sulla questione della chiusura dell’ospedale e del pronto soccorso di Spoleto e sulla sua riconversione a ospedale Covid. Sottolineo – le parole del sindaco – che non siamo affatto campanilisti: noi stiamo difendendo una struttura essenziale per la salute e per la vita dei cittadini. Da questa mattina il pronto soccorso è chiuso e riaprirà a febbraio 2021. Nel frattempo non è ben chiaro a chi debba rivolgersi chi ha bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso. Non è un fatto di campanile. Qui stiamo parlando esclusivamente della salute di tutti coloro che sono gli utenti potenziali – conclude – e reali della struttura di pronto soccorso e, quindi indirettamente, dell’ospedale». Nella serata di giovedì cittadini ed esponenti della politica locale hanno manifestato il loro disappunto con un sit-in di fronte al pronto soccorso, quindi spostandosi in direzione Flaminia per bloccarla. Tentativo stoppato dall’intervento delle forze dell’ordine.

De Luca (M5S): «Intollerabile». Il punto di primo intervento

Sul punto interviene anche il consigliere regionale pentastellato, Thomas De Luca: «Il pronto soccorso di Spoleto chiude per la decisione di trasformare il nosocomio in ospedale Covid fino al 31 gennaio. È inqualificabile che qualcuno possa pensare di cogliere l’occasione dell’emergenza per un regolamento di conti con il sindaco De Augustinis. È intollerabile che qualcuno possa solo immaginare di smantellare questo presidio ospedaliero cavalcando la pandemia; è assurdo e scellerato pensare di affrontare l’emergenza Covid smettendo di curare le persone per tutto il resto. L’ordinanza della Regione ordina la chiusura del pronto soccorso, del punto nascita, pediatria, chirurgia, ortopedia, urologia, ginecologia, cardiologia, oculistica e tutto gli altri reparti, mentre restano aperti esclusivamente dialisi, radioterapia e oncologia. Entro il weekend tutti i pazienti ricoverati a Spoleto saranno trasferiti in altre strutture sanitarie, così come saranno ricollocati i professionisti in organico a gran parte dei reparti temporaneamente smantellati, a cominciare da quelli dell’area materno infantile». In compenso – aggiunge De Luca – «sarà istituito un punto di primo intervento per prima diagnosi, interventi non urgenti, stabilizzazione del paziente e trasporto in sicurezza al pronto soccorso più vicino. La situazione è critica, bisogna fare dei sacrifici è vero. Chi lo dice però è sempre chi non ha nulla da rischiare. Chi parla dall’alto del suo scranno non vive in Valnerina e non sa cosa significa essere sprovvisti di copertura territoriale del 118 in orario notturno. Non sa cosa significa veder sensibilmente ridotte le proprie aspettative di vita di fronte a una patologia tempo-dipendente. Esprimiamo – conclude – vicinanza e solidarietà ai cittadini in protesta che ieri sera sono arrivati allo svincolo sud della città, pronti a bloccare la Flaminia. Tutto questo non è tollerabile».