Impatto con tre auto coinvolte nella tarda mattinata di lunedì lungo la Flaminia, all’altezza di Spoleto nord. Fortunatamente non si registrano conseguenze serie per gli occupanti dei veicoli: c’è un ferito soccorso dagli operatori sanitari del 118, portato via in buone condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Stradale per la gestione del traffico.

