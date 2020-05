Covid, camposcuola: ultimi preparativi

Discreto movimento lunedì mattina al camposcuola ‘Casagrande’ di Terni in vista della riapertura per consentire alle associazioni sportive di svolgere le attività – c’è anche la danza – all’aperto. La prima prenotazione è fissata per il tardo pomeriggio e i tecnici comunali sono impegnati nel seguire le varie fasi di adeguamento dell’impianto: taglio dell’erba – il totale è di 19.529 metri quadrati, ma non tutto sarà fatto causa cassa che ‘piange’ – sanificazione dei locali (lo spogliatoio resta off-limits), tracciatura con nastro e calce delle varie zone, nonché pulizia con i mezzi dell’Asm. Un lavoro avviato nella giornata di sabato e che, salvo sorprese, dovrebbe concludersi in giornata. Situazione meno complicata al ciclopattinodromo ‘Perona’, l’altra struttura per il quale il Comune ha dato via libera dalla giornata odierna.

CAMPOSCUOLA E ‘PERONA’, RIAPERTURA DAL 25 SU PRENOTAZIONE