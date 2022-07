Sport all’aria aperta: Valnerina e Cascata eccellenze nazionali

Il Centro rafting alla Cascata delle Marmore accoglie famiglie, gruppi di amici o anche visitatori in solitaria con le tante esperienze che vanno dal rafting al kayak tra le rapide del fiume Nera, dalla river walking al soft rafting per i più piccoli.

Il Rafting

Rafting e hydrospeed sono le due attività per chi vuole vivere un’esperienza all’insegna dell’adrenalina e a stretto contatto con la natura. In gruppo su un gommone per il rafting sfidando le rapide del fiume Nera, in questa discesa saranno i partecipanti, pagaiando, il vero motore del gommone. Se si vuole provare un’esperienza ancora più estrema ci si può immergere nelle acque del fiume ancorati ad un bob, l’elemento base dell’hydrospeed. Nella discesa si è completamente immersi in acqua a stretto contatto con la natura circostante. Il centro rafting, però, è adatto anche alle famiglie e ai bambini che già da piccoli potranno avvicinarsi agli sport estremi, praticando il Soft rafting che si svolge in un tratto più tranquillo del fiume, aperto a tutti, anche ai bambini e a chi non sa nuotare. Le guide che seguono sia grandi che bambini sono tutte certificate ed operano sul campo da moltissimi anni. La discesa avviene all’interno del parco fluviale del Nera nel tratto tra i comuni di Ferentillo ed Arrone di 5 chilometri, e per gruppi di almeno 6 persone. Per il soft rafting non servono doti da atleta, ma anche per le altre esperienze non bisogna avere particolari doti: basta saper nuotare bene, essere in buone condizioni di salute, età tra 18 e 55 anni e peso inferiore a 100 chilogrammi.

La lezione teorica

Una volta indossato la muta in neoprene, l’aiuto al galleggiamento ‘salvagente’, le scarpe in neoprene, il casco e la giaccia d’acqua forniti dall’organizzazione, e dopo aver seguito la lezione teorico pratica che precede la discesa, si raggiunge il punto di imbarco posto proprio sotto la Cascata delle Marmore. Su ogni gommone trovano posto sei persone, generalmente alla loro prima esperienza, e la guida abilitata della Federazione italiana rafting che impartisce gli ordini durante la discesa che dura circa un’ora, per l’intera attività, inclusa la doccia, circa due ore e mezza-tre. Dopo l’iscrizione viene fornita l’attrezzatura completa per adulti e bambini (muta, giacca, scarpe, aiuto al galleggiamento ‘salvagente’ e casco).

I corsi di Kayak

Per chi ha poi voglia di cimentarsi, il Centro rafting Marmore organizza anche corsi di kayak tra le rapide del fiume Nera. Al contrario del rafting e dell’hydrospeed, che non hanno bisogno di esperienza pregressa, per la canoa c’è la necessità di fare prima alcune lezioni per far si che siate preparati al meglio la prima volta che andate in fiume.

Il Canyoning

Un’altra attività fiore all’occhiello del centro è quella del torrentismo anche detto canyoning, ovvero la discesa delle montagne attraverso gole e canyon. Il personale abilitato vi accompagnerà in tutto il percorso in discese, scalate e tuffi tra le montagne.

Il River walking

Per chi vuole godere del paesaggio della natura il Centro rafting Marmore offre la possibilità di praticare il river walking, ovvero una camminata sul letto del fiume a stretto contatto con la natura. La Cascata delle Marmore infatti è artificiale e ci sono delle ore della giornata in cui la diga viene chiusa, l’acqua del fiume diminuisce in modo considerevole e permette appunto il passaggio sul letto del fiume.

Tubing-soft

Un’altro modo divertente di scendere il tratto soft, leggermente sopra il livello dell’acqua ed in maniera indipendente, coadiuvati da una guida che spiega le traiettorie è possibile affrontare il percorso in piena autonomia rischiando solo un sano divertimento.