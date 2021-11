Sport e giornalismo, si è spento Giampiero Galeazzi

Aveva 75 anni ed era malato da tempo di diabete. Il mondo del giornalismo e dello sport piange la scomparsa di Giampiero Galeazzi, una figura storica per le telecronache ed i racconti che hanno accompagnato le gesta di tanti sportivi italiani ed internazionali: calcio, tennis e canottaggio (da atleta è stato campione italiano con Spingardi, straordinaria la narrazione del trionfo dei fratelli Abbagnale a Seul 1988) in particolar modo. Galeazzi, originario di Roma, è stato volto indimenticabile di diverse trasmissioni televisive nel corso degli anni – Domenica Sportiva e 90° Minuto su tutte – e noto con il simpatico soprannome di ‘Bisteccone’. Nel 2002 inoltre fu il primo vincitore del premio ‘Mercanti’, istituito negli anni ’00 della Federazione italiana canottaggio. Se il polo nautico di Piediluco si è sviluppato così come lo conosciamo lo si deve anche a lui.

