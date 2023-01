Sportelli bancari ‘a rischio’ a Stroncone e Montecastrilli: Intesa li riorganizza

Cambia ancora la geografia degli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo sul territorio umbro. In attesa dell’ufficialità, emergono alcuni aspetti relativi al Piano Territoriale 2023 che vede una ulteriore riorganizzazione delle filiali. Che sono destinate a ridursi a suon di accorpamenti: da capire, poi, se in qualche caso resteranno dei presìdi/punti per continuare a fornire alcuni servizi all’utenza.

Terni

Secondo quanto appreso, nel comprensorio di Terni due agenzie – quella di Stroncone e quella dell’ospedale (piazzale Tristano di Joannuccio) – dovrebbero essere accorpate all’ufficio di via Brodolini. Allo stesso modo l’agenzia di via Narni confluirà in quella centrale di corso Tacito mentre, sul territorio, l’ufficio di Montecastrilli dovrebbe essere assorbito da quello di Acquasparta.

Perugia

La riorganizzazione 2023 riguarda ovviamente anche il territorio perugino, dove l’ufficio di Spello dovrebbe essere accorpato ad uno della città di Foligno, mentre sulla città di Perugia l’agenzia di via Fontivegge dovrebbe confluire in quella di via XX Settembre e la filiiale di via Arno nell’agenzia di Ponte San Giovanni. Un percorso di riduzione degli sportelli – quello attivato da Intesa – che è comune a numerosi istituti di credito, da tempo, sempre più orientati a fornire servizi attraverso punti ed esercizi convenzionati. Il timore, soprattutto sui territori più interni e meno collegati, è che l’impoverimento degli stessi prosegua anche sul piano dei servizi.