Stagionali e precari, incontro per il futuro

I sindacati incontrano i parlamentari umbri per dare visibilità a lavoratori che rischiano di essere invisibili e di subire più di altri le conseguenze del Covid-19. L’incontro sarà il prossimo 27 luglio alle ore 10.30 presso la Cisl di Terni. «Le condizioni di questi lavoratori erano già difficili – fanno sapere i rappresentanti di Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp Umbria – ma in questi mesi hanno subito un preoccupante peggioramento a causa dell’attuale condizione legislativa, che non tiene conto di tutti i lavoratori legati alla stagionalità, che con aggravio di costi contributivi legati al Decreto Dignità nel tempo rischiano di diventare nuovi disoccupati. La nostra preoccupazione nello specifico – aggiungono in vista dell’incontro – riguarda il futuro occupazionale dei lavoratori stagionali su cui grava un’addizionale dello 0,5% ad ogni rinnovo contrattuale, che li pone a rischio turn-over».

Focus agroalimentare

All’incontro saranno presenti anche i rappresentanti della categoria degli agro-alimentaristi (Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Umbria) che di recente, assieme a Cgil, Cisl e Uil Terni, avevano incontrato gli onorevoli per puntare l’attenzione sulle vicende, che per altri motivi, sta attraversando la Sangemini. Questa volta in primo piano ci saranno i lavoratori stagionali di Eskigel, ma anche altre centinaia di persone unite dallo stesso problema. «Per noi rimane come principio cardine la stabilità occupazionale delle persone: normare e modificare alcuni aspetti legislativi può facilitare questo arduo compito sociale. L’intervento dei parlamentari – concludono le sigle – è fondamentale per il futuro di centinaia di lavoratrici e lavoratori, pertanto auspichiamo la massima partecipazione».