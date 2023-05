Stalking nei confronti del fratello e della cognata. Con lancio di roncola: denunciato

Atti persecutori nei confronti del fratello e della moglie di quest’ultimo. Per un 55enne italiano c’è la denuncia da parte dei carabinieri di Castel Del Piano: l’uoo, affetto da disturbi psicologici, già in passato era stato protagonista di atteggiamenti minacciosi per questioni di natura familiare.

La roncola

L’ultimo episodio ha portato l’uomo a minacciare la coppia, danneggiare il citofono e la cassetta della posta. Non solo: ha lanciato una roncola contro la donna, fortunatamente senza colpirla. I militari della sezione radiomobile si sono attivati ed a stretto giro hanno bloccato il 55enne, tra l’altro con a disposizione due grossi coltelli da cucina ed un paio di forbici. C’è la denuncia per atti persecutori, danneggiamento e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.