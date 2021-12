Statale Valnerina, oltre mille firme per chiedere nuovi limiti di velocità

Inviate ad Anas, prefetto di Terni e Regione Umbria oltre mille firme raccolte dal Comitato per ‘Rivedere i limiti di velocità sulla SS 209 Valnerina’, costituito da alcuni cittadini residenti della Valnerina ternana, che reclamano a gran voce all’ente gestore di «rivedere i limiti di velocità della statale e che venga applicato un criterio oggettivo e omogeneo che eviti qualsiasi condizionamento».

Le motivazioni

«Questa petizione – spiega il primo firmatario e portavoce del comitato, Domenico Leonardi – nasce da un’esigenza reale che coinvolge sia gli abitanti della Valnerina che i tanti turisti e viaggiatori che si sono visti modificare i limiti di velocità in modo irrazionale su tutta l’arteria. La totale incoerenza è ancora più evidente se si osserva come siano stati stabiliti i limiti di velocità tra i centri urbani e quelli extraurbani». Leonardi sottolinea che «questi limiti di velocità sono stati oggetto di un ulteriore cambiamento». «L’Anas – prosegue – a febbraio 2021 ha emesso una seconda ordinanza, con la quale ha prodotto un ulteriore danno per i cittadini: la riattivazione degli autovelox con un limite di 50 km/h. É importante precisare che prima l’ente stesso per questi tratti di strada aveva stabilito il 70 km/h, infatti nell’opposto senso di marcia il limite è rimasto 70 km/h». Con questa raccolta firme i promotori chiedono appunto di «rivedere tutti i limiti di velocità sulla SS 209 Valnerina, che venga seguito un metodo che semplifichi e uniformi i limiti di velocità sull’intera arteria, e che inoltre, si applichi un criterio che sia coerente con le caratteristiche della strada e cioè: 50 km/orari nei tratti d’attraversamento dei centri abitati, in prossimità di incroci rilevanti o curve pericolose, di 70 km/h nei restanti tratti». «Mille firme sono un segnale importante – conclude Leonardi -, ora sta alle istituzioni recepire il messaggio e attivarsi per il bene della collettività e del turismo, settore che in primis risente di questa situazione nella nostra bellissima Valnerina».