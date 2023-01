Stazione Terni e disagi con il maltempo: «Nulla è stato fatto per risolvere»

Nei giorni scorsi umbriaOn si è occupata del ritardo – quantificato in circa un anno rispetto al previsto – per il maxi restyling della stazione di Terni da oltre 4 milioni di euro a firma Rfi. Ad intervenire sul tema è il Coordinamento comitato pendolari umbri: il focus è sulla situazione che si viene a creare in caso di pioggia, come testimoniato dalle foto pubblicate.

MAXI RESTYLING STAZIONE DI TERNI, I TEMPI SLITTANO DI UN ANNO – FOTOGALLERY

Il Coordinamento – c’è la firma di Gianluigi Giusti – scrive in seguito all’articolo dello scorso 4 gennaio per esporre la questione: «Abbiamo scritto una nota il 7 dicembre al responsabile di Rfi e ad indirizzi istituzionali, in quanto ci erano stati segnalati dei disagi nei due sottopassaggi, che permettono l’accesso ai binari, quando ci sono situazioni meteorologiche avverse. Dopo un mese a quanto pare nulla è stato fatto per risolvere la cosa, anzi, per questo abbiamo postato in queste ore sul sito del Coordinamento il tutto tra cui delle foto che ci sono pervenute lunedì 9 gennaio a dimostrazione dello stato dei luoghi dopo una giornata piovosa». In effetti è tutt’altro che un contesto ottimale per un viaggiatore: «Attendiamo fiduciosi gli opportuni provvedimenti». L’input era stato lanciato anche al sindaco Leonardo Latini ed all’assessore regionale Enrico Melasecche. Salvo complicazioni da Rfi hanno fatto sapere che l’opera di riqualificazione sarà completata per metà 2024. Almeno questa è la nuova previsione.

La promozione Full

Nelle ultime ore intanto Trenitalia ha lanciato la promo Full: «Consente ai viaggiatori dei treni regionali di avere un biglietto nominativo valido per un intero mese solare, con il quale è possibile usufruire di un numero illimitato di viaggi in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia», viene sottolineato. «Può essere acquistata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto. Il titolo di viaggio della nuova promozione è valido dal primo giorno fino all’ultimo giorno del mese solare scelto, non può essere rimborsato e non consente né il cambio nominativo né il cambio di data. Inoltre, non è ammessa alcuna riduzione e non è applicabile la riduzione per i ragazzi». Ulteriori informazioni sono sul portale trenitalia.com.