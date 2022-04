Stefano Tacconi in condizioni serie: è in prognosi riservata

Paura e apprensione per l’ex portiere della nazionale italiana e della Juventus, il perugino Stefano Tacconi. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani nazionali, il 64enne avrebbe avuto un’ischemia tra venerdì e la mattinata di sabato: è ora ricoverato in prognosi riservata in neurochirurgia all’ospedale ‘Santi Antonio e Biagio’ di Alessandria. Tacconi – protagonista in avvio di carriera con lo Spoleto tra giovanili e prima squadra in serie D – ha partecipato venerdì sera all’edizione 2022 delle ‘Giornate delle figurine’ ad Asti. Già numerosi i messaggi di affetto e vicinanza nei suoi confronti via social.

