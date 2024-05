Stifone, Gole del Nera: centro visite in arrivo

La consegna dei lavori alla Cogem è dello scorso 1° marzo e l’importo contrattuale da 247 mila euro è per la Cogem. Riguarda la realizzazione del centro visite a Stifone lungo il percorso ciclopedonale delle Gole del Nera: sviluppo in corso e operazione che, allo stato attuale, risulta da ultimare per il 28 giugno 2024. Diventerà un punto informativo ed illustrativo per tutto il complesso, con particolare attenzione sulla storia della produzione idroelettrica. Una zona che continua ad essere molto frequentata dagli amanti della natura e anche del fitness. Resta invece il problema alle Mole del Nera che, come noto, è off-limits dal 2022: c’è da attendere la risoluzione del problema da parte di Enel Hydro, come stabilito nell’agosto di due anni fa.

