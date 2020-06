Montoro, stop ai mezzi pesanti nel narnese: ok da prefetti e Anas

I mezzi pesanti non diretti strettamente in quel territorio saranno deviati per non ‘ingolfare’ l’area narnese, già messa a dura prova dalla chiusura del viadotto ‘Montoro’. La proposta del sindaco di Narni Francesco De Rebotti è stata accettata dai prefetti di Terni e Viterbo, con cui nel tardo pomeriggio di venerdì c’è stata, in presenza dell’Anas, la riunione di coordinamento sulla viabilità e percorsi alternativi per la chiusura del viadotto ‘Montoro’. Lunedì nuovo incontro al ministero delle Infrastrutture con la ministra Paola De Micheli, per ratificare la decisione, che però viene data per esecutiva (QUI GLI AGGIORNAMENTI SUL SITO ANAS). Da Sud, ‘barriera’ ad Orvieto; da Nord, primo smistamento nel perugino, poi uscita obbligata a Todi e immissione sulla strada direzione Baschi.

DE REBOTTI: «PROPOSTE IRRINUNCIABILI, SONO FATTIBILI»

Anas, ponti e viadotti: «Controlli costanti e puntuali»

Nel pomeriggio la società ha inviato una nota in merito alla vicenda: «Per quanto riguarda le attività di verifica di ponti e viadotti, Anas esegue controlli in modo standardizzato, costante e puntuale su tutti i viadotti in gestione (oltre 650 in Umbria). Proprio durante uno di questi controlli programmati è stata rilevata una criticità strutturale sul viadotto Montoro che ha richiesto un provvedimento tempestivo di chiusura al traffico al fine di garantire la sicurezza della circolazione e l’incolumità per gli utenti. L’intervento di ripristino è già in fase di progettazione».

LE CONDIZIONI DEL VIADOTTO

«IL PROBLEMA ANDRÀ AVANTI PER MESI»

«Cantieri mai fermati, ultimato lavoro Ponte San Giovanni»

C’è anche un’altra tematica che sta a cuore della società: «Anas precisa che non vi è stata alcuna ‘ripresa’ dei cantieri dopo il lockdown in quanto tutti i cantieri di manutenzione programmata in Umbria sono rimasti sempre attivi e operativi nei mesi di marzo e aprile, senza interruzioni, secondo il calendario previsto. Tali interventi costituiscono – sottolineano – il più importante piano di manutenzione programmata mai attuato nella regione, con un investimento senza precedenti per oltre 860 milioni di euro, di cui 143 milioni ultimati negli ultimi 2 anni, 92 milioni di lavori in corso e altri 75 milioni per lavori con avvio previsto entro l’anno. Data l’entità degli investimenti è ovviamente necessario un denso calendario di cantieri che, per contenere i disagi al traffico, vengono comunque avviati in modo scaglionato e graduale secondo un piano pluriennale. I lavori di manutenzione sul raccordo Perugia-Bettolle, inizialmente previsti per l’estate, sono stati invece anticipati proprio per approfittare del calo di traffico dovuto alla chiusura delle scuole. L’intervento riguarda il risanamento profondo della pavimentazione con realizzazione di asfalto drenante per un investimento di 12 milioni di euro. Per contenere i disagi al traffico i lavori si svolgono 24 ore su 24 per brevi tratti che vengono interessati per periodi ridotti. Oggi è stato ultimato il cantiere a Ponte San Giovanni ed è quindi in fase di riapertura la rampa di immissione sulla E45 in direzione Cesena per il traffico proveniente da Perugia/Firenze. Da lunedì prossimo, 8 giugno, sarà interessato un nuovo tratto in corrispondenza dello svincolo di Prepo. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Prepo sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita in direzione Ponte San Giovanni. Il cantiere comporterà anche la chiusura temporanea dell’ingresso dello svincolo di San Faustino in direzione Ponte San Giovanni. In alternativa, sarà possibile immettersi sul raccordo in direzione Bettolle e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Madonna Alta. Il completamento di questa fase è previsto entro il 16 giugno».