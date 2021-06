Novità ad Acquasparta C’è il primo info point turistico

«Finalmente riusciamo a realizzare uno degli obiettivi che il consiglio direttivo si era prefissato. È uno strumento indispensabile non solo per i turisti, ma anche per i concittadini che vogliono approfondire la conoscenza della città e dedicarsi alla promozione storica e paesaggistica del borgo e del territorio circostante». La soddisfazione è di Stefano Mammoli, presidente della proloco di Acquasparta (ricostituita due anni fa): è grazie a loro che c’è l’apertura del primo info point turistico del comune del Ternano.

L’inaugurazione

L’info point – troverà posto nei locali di palazzo Cesi, in corso dei Lincei – verrà inaugurato domenica alle 16.30: «Abbiamo preparato – spiega la vicepresidente della proloco, Cinzia Pasquinelli – il primo di una serie di percorsi di visita, un vero trekking urbano, per accompagnare i curiosi alla scoperta delle piazze e dei segni della storia nel nostro borgo con l’aiuto dei ciceroni di Acquasparta, giovani volontari che amano il proprio paese». A breve saranno proposte anche escursioni giornaliere nel territorio delle frazioni circostanti.

Gli eventi

Nonostante i problemi legati al Covid la proloco ha proposto sia eventi in presenza – gestione della biblioteca comunale, mostra fotografica sui 20 anni della Festa del Rinascimento, cinema all’aperto, campus estivo per bambini e ragazzi, attività prescolari e il concorso fotografico – che online, come le fiabe per bambini durante il lockdown e la ‘tombola social’ a Natale 2020. Per maggiori informazioni è possibile contattare il 333 6162099 o visitando il portale www.acquaspartaproloco.it. Oppure direttamente all’info point il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30.