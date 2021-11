Strada delle Querce: «Siamo abbandonati tra buche e disagi»

Condividi questo articolo su

















di Fra.Tor.

«Lo sentiamo dire spesso anche da altre zone della periferia di Terni, purtroppo è così anche per noi: siamo abbandonati dall’amministrazione comunale». Mercoledì pomeriggio, i residenti di strada delle Querce hanno organizzato una riunione, perché «abbiamo sentito la necessità di sensibilizzare l’amministrazione comunale richiedendo interventi urgenti per il ripristino e la messa a norma della strada. Questa è una strada che da oltre 20 anni è diventata comunale e da qual momento non è stato fatto nessun intervento, soprattuto nella parte più a nord che è diventata ormai impercorribile sia a piedi, che in moto o in auto». Negli ultimi anni specialmente, spiegano i residenti, «questa esigenza è più sentita perché il quartiere è diventato sempre più abitato. C’è poi il problema del fosso che andrebbe messo in sicurezza dato che quando piove molto esonda e alcune volte ha creato anche danni alle abitazioni. Per non parlare delle fermate dell’autobus, ormai quasi tutte ricoperte dalla vegetazione. Insomma di ‘carne al fuoco’ ce n’è abbastanza, chiediamo che il Comune ci ascolti». All’incontro di mercoledì era presente anche il consigliere comunale della Lega Mirko Presciuttini, che ha assicurato ai residenti che nella giornata di giovedì riporterà tutto all’assessore Salvati, cercando di farsi portavoce delle evidenti problematiche».