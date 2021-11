Papigno, 1 milione per lavoro su pendici rocciose e mura

Un milione di euro per il completamento dei lavori di consolidamento delle pendici rocciose e delle mura dell’abitato di Papigno, utile per il IV stralcio. È parte del programma da oltre nove milioni approvato mercoledì dalla giunta regionale per il dissesto idrogeologico: ne dà notizia l’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche.

Riduzione del rischio

Gli intervento sono per la mitigazione del rischio idrogeologico: «Rivestono – spiega Melasecche – importanza fondamentale per la riduzione del rischio e la cui realizzazione sicuramente porterà benefici all’assetto di quei territori, sia in provincia di Perugia che in quella di Terni. L’elenco degli interventi individuati saranno proposti al ministero per la transizione ecologica per l’utilizzo delle risorse finanziarie 2021». In particolare – sottolineano da palazzo Donini – le categorie previste dal ministero sono gli interventi le cui progettazioni sono state finanziate con il fondo progettazione che risultano finanziati solo in parte con il piano Stralcio 2020 o con risorse di altra provenienza e gli interventi già dotati di progettazione esecutiva, ordinati secondo il rispettivo punteggio ReNDis e già validati nel medesimo sistema: «Con questi criteri abbiamo potuto definire l’ipotesi che prevede il fabbisogno di 9.174.341,22 euro. All’attuazione degli interventi previsti – ha concluso Melasecche – provvederà la presidente della Regione nella sua veste di commissario di governo».