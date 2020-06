Strada di Vallecaprina, discariche in libertà

Una discarica a cielo aperto e rifiuti un po’ ovunque: non è dei migliori la situazione ambientale in strada di Vallecaprina, a Terni, riscontrata da un lettore di umbriaOn. In effetti il contesto parla di materiali ferrosi, plastici, rifiuti ‘classici, scarti edilizi, lasciati in punti precisi ed anche lungo tutto il percorso che giunge fino in cima alla collina. Abbandoni indiscriminati che le autorità potrebbero ora accertare per le eventuali sanzioni, nella speranza che, una volta ripuliti, non compaiano di nuovo come già accaduto in altre zone della città.

