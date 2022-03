Strada Valnerina: «Molti punti al buio e velocità pericolosa». Il circolo Pd si attiva

del circolo Pd di Collestatte e Torreorsina

Sono ormai 4 mesi che i cittadini di Collestatte Piano segnalano ripetutamente agli organi preposti la presenza di numerosi lampioni spenti lungo la Statale Valnerina. Come circolo Pd di Collestatte e Torreorsina abbiamo inoltrato una nuova segnalazione ad Asm affinché siano celermente riparati gli oltre 25 lampioni spenti o lampeggianti in via di esaurimento nel tratto della ex 6° circoscrizione ‘Valnerina’, dall’ex vocabolo Tiro a Segno fino al confine comunale con Arrone, con alcuni tratti completamente al buio. Abbiamo segnalato anche la presenza di ulteriori lampioni spenti in località Cervara, sia nel centro abitato che nella rotonda davanti alla galleria di imbocco del raccordo per la superstrada.

La nostra battaglia al fianco dei cittadini per una strada Valnerina più sicura continua. Stiamo dando seguito alla petizione e alla manifestazione dello scorso ottobre e nelle prossime settimane seguiremo gli sviluppi dell’annuncio del Comune di Terni che finalmente ha aperto alla possibilità di installazione di dispositivi fissi di controllo della velocità. Abbiamo sperato che la presa di coscienza del problema dell’alta velocità sulla Valnerina fosse avvenuta mesi fa, l’importante sarà ora che venga centrato concretamente l’obiettivo di una strada più sicura con veicoli che rispettano i limiti e con l’illuminazione funzionante.