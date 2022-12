Stroncone: dall’Anc una solidarietà che ‘scalda il cuore’

Non si ferma la solidarietà dell’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Stroncone, in favore delle popolazioni colpite dalla guerra, in particolare delle famiglie ucraine giunte sul territorio italiano per sfuggire agli orrori bellici. In questi giorni i volontari della sezione locale dell’Anc, guidata da Vincenzo Medici, hanno consegnato dei doni natalizi molto apprezzati e che hanno contribuito a ‘riscaldare’ un po’ il cuore.

L’impegno dell’Associazione verso la popolazione ucraina nasce la scorsa primavera, con la richiesta del Comune di Stroncone di attivare una raccolta di vestiario, medicinali e generi di prima necessità. I materiali sono stati poi recapitati alla Protezione civile di Stroncone per la successiva consegna. Sempre l’Anc è stata poi interpellata da Pro loco e dalla casa parrocchiale di Vasciano per sostenere l’opera benefica che ha portato le due realtà ad ospitare nuclei familiari provenienti dall’Ucraina, con minori al seguito. Oltre alla raccolta di vestiario e generi alimentari, grazie all’esperienza di un socio dell’Anc Stroncone già impegnato nell’accoglienza di minori provenienti da Chernobyl, è stato possibile attivare degli incontri didattici per apprendere le basi della lingua italiana. Poi, a Pasqua, i minori hanno ricevuto delle belle uova pasquali e a giugno, in occasione dell’anniversario dell’Arma, i soci distintisi in questo percorso umanitario si sono visti consegnare degli attestati del generale Antonio Cornacchia.