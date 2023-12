LE FOTO

Incidente stradale autonomo nel primo pomeriggio di lunedì 25 dicembre nella zona industriale di Vascigliano (Stroncone). Un uomo al volante di un’autovettura Fiat Punto ne ha perso il controllo, finendo per ribaltarsi fuori strada. Fortunatamente le conseguenze per i coinvolti non sono state gravi. Sul posto, oltre ai sanitari, per i soccorsi ed i rilievi si sono portati i carabinieri.