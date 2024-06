Preparativi in corso a Finocchieto di Stroncone per uno dei tradizionali appuntamenti estivi nel Ternano. Da venerdì 5 a domenica 14 luglio ci sarà la 18° ‘sagra della pappardella’ nell’area polifunzionale lungo la strada statale 3: spazio a cibo, musica ed eventi per oltre una settimana.

