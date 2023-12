Rimpatriata, ‘meeting’, insomma una festa. Celebrata dai 50enni di Stroncone che giovedì si sono ritrovati tutti insieme per una pizza. La ‘classe 1973’ stronconese, dopo un rinvio per la prematura scomparsa di un coetaneo, si è riunita in una bella serata piena di ricordi e amicizia. Il gruppo, capitanato da Fabiana con l’aiuto di Massimo ed Enrico, ha promesso di ritrovarsi il prossimo anno visto che… il tempo vola. Con la speranza di essere ancora di più.

