Stroncone, l’appello per Cuba. Il cane è stato ritrovato

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di aiuto per ritrovare un cane smarrito nella zona di Vocabovo Ville di Vasciano, nel territorio comunale di Stroncone

Buongiorno, siamo qui a chiedervi aiuto per lo smarrimento di un cane. È scappato dopo pochi giorni dall’adozione, un cane entrato in canile a 40 giorni ed uscito dopo sei anni. Pertanto non abituato alla vita fuori dal box. È scappato dal giardino e si è diretto verso una zona campagna/boschiva (Vasciano di stroncone). La proprietaria e la volontaria di Roma hanno contattato una persona competente che ha dato dei suggerimenti su come agire ma la pioggia di tutti questi giorni sta cancellando le tracce di Cuba. Oltretutto la zona è boschiva e il cane spaventato. Stiamo cercando di diffondere la locandina il più possibile per avere almeno un avvistamento e proseguire così le ricerche in un modo più corretto. Stiamo cercando persone che ci aiutino con le locandine, con il passaparola, con l’attenzione.

Aggiornamento

L’animale è poi stato ritrovato a stretto giro dopo la richiesta di aiuto.