Stroncone onora con un monumento i carabinieri caduti

È stato inaugurato sabato presso il cimitero di Stroncone un monumento commemorativo ai caduti dell’Arma dei carabinieri. La cerimonia è stata presieduta dal comandante provinciale dei carabinieri di Terni, colonnello Davide Milano, dal sindaco di Stroncone Giuseppe Malvetani, dall’ispettore regionale dell’Associazione nazionale carabinieri, il generale Antonio Cornacchia, e dal presidente dell’Anc di Stroncone, che ha promosso l’evento, il brigadiere Vincenzo Medici. L’inaugurazione ha fatto seguito alla messa che si è tenuta presso la chiesa di San Francesco alla presenza di Consuelo Cosco, in rappresentanza del prefetto di Terni, del vicario del questore Luca Sarcoli e, per il comando provinciale della Guardia di finanza di Terni, il capitano Francesco Esposito, nonché rappresentanze di varie associazioni d’armi.

Il riconoscimento

Il monumento, che consiste in una stele in acciaio, è stato donato dall’Associazione nazionale carabinieri di Stroncone, con progetto ideato dallo studio associato Anasetti di Stroncone, disegnato dal geometra Marco Capotosti e realizzato dalla società ‘Ferro Umbria’. La cerimonia ha visto la benedizione del monumento da parte del parroco don Mario e la deposizione di una corona ai caduti, per ricordare «tutti i caduti in missione all’estero, nel servizio quotidiano e impiegati durante l’emergenza Covid». A tale momento sono seguiti i saluti ed i ringraziamenti del colonnello Milano, del sindaco Malvetani e dell’ispettore Anc Cornacchia, con la premiazione del carabiniere Ivo Capotosti per il 50° anno di iscrizione all’Anc di Stroncone.