Stroncone rappresenta l’Umbria a ‘Il Borgo dei Borghi’. E punta a vincere il titolo 2024

Domenica 28 gennaio, dalle ore 17 circa, Stroncone sarà protagonista della trasmissione di Rai 3 ‘Il Borgo dei Borghi’: rappresenterà l’Umbria nell’edizione 2024 del noto programma televisivo. Dal 25 febbraio sarà poi possibile votare Stroncone, in gara con altri 20 borghi italiani, per aggiudicarsi il titolo di ‘Borgo dei Borghi 2024’. La votazione è gratuita (bisogna essere maggiorenni e registrati a RaiPlay) e sarà possibile votare una sola volta al giorno, dalle ore 17.15 del 25 febbraio fino alle ore 23.59 di domenica 17 marzo, collegandosi a questo sito web. La classifica finale, e quindi la nomina del ‘Borgo dei Borghi 2024’ verrà svelata durante una prima serata speciale in onda su Rai 3 domenica 31 marzo. «Siamo onorati di essere stati scelti per rappresentare l’Umbria in questa edizione de ‘Il Borgo dei Borghi’ – afferma l’assessore comunale Annalisa Spezzi -, una grande opportunità per far conoscere e promuovere il nostro territorio. Durante le riprese abbiamo cercato di valorizzare alcune delle eccellenze del nostro comune, certi del fatto che chiunque giunga a Stroncone non potrà che rimanere affascinato dal perfetto equilibrio tra storia, natura, arte e spiritualità che da secoli caratterizza il nostro territorio. Vogliamo anticipatamente ringraziare quanti, con il loro prezioso voto, sosterranno Stroncone a partire dal 25 febbraio per aggiudicarsi l’ambito titolo di ‘Borgo dei Borghi 2024’».

