Stroncone, si ribalta con l’auto: donna in ospedale

Incidente stradale autonomo nel tardo pomeriggio di sabato lungo la strada provinciale 65 nel territorio comunale di Stroncone, all’altezza di vocabolo Termine. Una donna al volante di una Lancia Y ne ha perso il controllo, ribaltandosi. Cosciente, è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Terni che l’hanno estratta dalle lamiere del veicolo incidentati e consegnata alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

Condividi questo articolo su