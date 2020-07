Stroncone, coltiva marijuana: denunciato

Due siti con presenze di alcune piante di marijuana in località Cesale di Stroncone. È qui che i carabinieri della territoriale ed i forestali sono intervenuti per una coltivazione illegale in seguito ad un servizio di pattugliamento: a finire nei guai un 30enne del posto, denunciato.

La scoperta



I militari hanno accertato che in due radure – una naturale e l’altra creata in via artificiale, zona boschiva – erano stati interrati vasi contenenti canapa indica con uso di specifici fertilizzanti e acqua per l’irrigazione: il responsabile è stato individuato con l’utilizzo delle foto-trappole. Le immagini ed i video hanno consentito di registrare i movimenti del 30enne, impegnato nello svolgere tutte le attività necessarie per la coltivazione.

La denuncia

A questo punto, una volta chiarita la situazione, i carabinieri hanno sequestrato le piante e perquisito la casa del giovane: qui è stato trovato il materiale per la coltivazione e per il consumo dello stupefacente ricavato.