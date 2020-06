Stroncone, tutti guariti i casi di Covid

‘Zero casi attuali’: finalmente anche sul territorio comunale di Stroncone – alla giornata di lunedì – non risultano più persone affette da coronavirus. L’ulteriore guarigione che ha fatto scendere da 37 a 36 gli attuli positivi in Umbria, riguarda un cittadino extracomunitario residente a Stroncone, la cui positività era stata riscontrata all’ospedale di Terni dove si era ricoverato per problematiche non connesse al coronavirus. Trasferito poi a Pantalla, con il passare dei giorni il paziente si è finalmente ‘negativizzato’. Stroncone – che comunque non registra nuovi casi da oltre un mese – conta sin qui, dall’inizio dell’emergenza, 9 casi di Covid-19 ed anche – purtroppo – 3 decessi di persone positive e già affette da problematiche di salute, in qualche caso molto serie.

