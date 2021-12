Studente umbro accoltellato a New York dall’omicida di Davide Giri

È il dottorando perugino Roberto Malaspina, 27 anni, lo studente accoltellato giovedì notte a New York – zona Upper Manhattan – poco dopo l’omicidio dell’ingegnere piemontese Davide Giri. Stessa mano – secondo gli inquirenti quella del 25enne Vincent Pinkny, pluripregiudicato e membro della gang newyorkese ‘EveryBody Killer’ – ma destino completamente diverso dal dottorando torinese, colpito a morte mentre rientrava nel campus della Columbria University. La notizia è riportata dal quotidiano ‘Il Corriere dell’Umbria‘ con un pezzo a firma di Francesca Marruco e Alessandro Antonini.

La violenza

Il 27enne di Perugia, che si trovava nella Grande Mela da un giorno per effettuare una ricerca nell’ambito della Columbia University, è figlio del radiologo Corrado Malaspina, per anni operativo – prima di andare in pensione – presso l’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’. La conferma che il cittadino italiano ferito nell’aggressione, che oltre all’autore non avrebbe altri collegamenti con l’omicidio di Giri, è Roberto Malaspina è stata data proprio dal padre. Il giovane è stato colpito e ferito all’addome ma in maniera non grave: ricoverato, non è in pericolo di vita. Ma il rischio corso è stato ovviamente enorme. La vicenda è direttamente seguita dal ministero degli esteri.