Due appuntamenti per conoscere da vicino le opportunità offerte da Intercultura a ragazzi e famiglie che desiderano vivere un’esperienza di studio all’estero. Il 17 ottobre ad Amelia e il 30 ottobre a Terni, i volontari del Centro locale Intercultura di Terni incontreranno adolescenti tra i 15 e i 17 anni e i loro genitori per illustrare i programmi di mobilità studentesca internazionale e le borse di studio messe a disposizione da Intercultura Odv e Fondazione Intercultura Ets.

Anche per l’anno in corso, infatti, l’associazione di volontariato senza scopo di lucro e la fondazione che ne sostiene le attività offrono oltre mille borse di studio per partecipare a programmi di scambio in più di 60 Paesi del mondo, con durate variabili da quattro settimane a un intero anno scolastico. Le borse rientrano anche nel concorso Inps ‘Itaca’, riservato ai figli dei dipendenti pubblici. Nell’ultimo anno sono stati più di 1.800 gli studenti italiani partiti con Intercultura, di cui oltre 1.200 grazie a una borsa di studio totale o parziale. Un’esperienza formativa che non solo apre nuovi orizzonti, ma contribuisce in modo significativo alla crescita personale, culturale e civica dei giovani partecipanti.

Durante gli incontri, oltre alla presentazione dei programmi, i volontari risponderanno alle domande di genitori e studenti, mentre ragazzi già partiti e studenti stranieri ospitati in Italia condivideranno la loro esperienza, raccontando come la scelta di mettersi in gioco abbia cambiato la loro prospettiva sul mondo. Gli incontri si terranno ad Amelia, venerdì 17 ottobre alle 17, alla biblioteca comunale ‘Luciano Lama’ e a Terni, giovedì 30 ottobre alle 17, nella sede della Fondazione Sbrolli. Per ulteriori informazioni: 328.6163988.