Subbuteo a Terni, crescita costante

Promozione, avvio al gioco e punto di ritrovo, Covid permettendo. Il subbuteo è un gioco da tavola in continua espansione ed a Terni, già dall’ottobre 2014 grazie all’impegno di Simone Perotti, c’è un gruppo che può contare su ben nove tesserati della Federazione italiana sportiva calcio tavolo: si tratta del Subbuteo Club 2014 – costituito da venti membri in tutto, fa parte del circuito Waspa Italia e internazionale – con in prima linea Marco Perotti. La città inoltre può contare su un campione del mondo della specialità come Francesco Mattiangeli, più volte trionfatore ad alti livelli. Di recente – ottobre 2019 – è stato organizzato al ‘Liberati’ l’evento promozionale ‘uno stadio in punta di dito’. Si punta a migliorare ancora.

