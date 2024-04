Subbuteo, campionati regionali: trionfo Santanicchia e Mattiangeli

Trionfo di Cesare Santanicchia ai campionati regionali di calcio tavolo in Umbria. Tra i veterani è l’esperto giocatore ad essersi imposto nella manifestazione di Perugia, utile in particolar modo per la qualificazione alle fasi finali italiane. A sfidarsi atleti del Perugino e del Ternano nelle varie categorie: Santanicchia ha avuto la meglio su Stefano De Francesco per 3-1 nel match conclusivo, mentre nella ‘finalina’ Stefano Flamini ha battuto Fabio Belloni per 3-1. Nella categoria cadetti la vittoria è andata al ternano Federico Mattiangeli che ha superato ai tiri piazzati 4-3 Simone Nappini; terzo posto per l’altro ternano Marco Perotti. Ora l’appuntamento è fissato a giugno al centro federale Subbuteoland a Reggio Emilia per la fase conclusiva dei campionati individuali.

