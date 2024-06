Subbuteo: doppio podio internazionale per Mattiangeli a Messina

Doppio podio per Francesco Mattiangeli al FISTF Grand Prix of Italy, torneo internazionale di calcio da tavolo che si è svolto a Messina l’8 e il 9 giugno scorsi. Nella competizione individuale nella categoria Veteran, Mattiangeli, attuale numero 14 del mondo ed accreditato della 3° testa di serie, dopo aver vinto il proprio girone eliminatorio e superato gli ottavi di finale, ha battuto ai quarti di finale Francesco Quattrini per poi arrendersi in semifinale a Pasquale Torano, numero 6 del World Ranking. Il torneo è stato poi vinto dal maltese Jason Pisani. Nella gara a squadre i Bologna Tigers, nei quali milita Francesco Mattiangeli, hanno raggiunto la semifinale dove sono stati sconfitti dal Barcellona Pozzo di Gotto, vicecampione d’Europa e vincitori del torneo. Erano presenti nelle varie categorie oltre 100 atleti e 16 squadre provenienti da Italia, Malta e Grecia. Prossimo impegno per l’avvocato ternano, i campionati italiani individuali che si svolgeranno a Reggio Emilia il 15 e 16 giugno presso il Centro federale di SubbuteoLand.

