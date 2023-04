Superbike, doppia top ten per Danilo Petrucci in Olanda

Un 9° ed un 8° posto per Danilo Petrucci nella tappa olandese del mondiale Superbike, sul circuito di Assen. Il pilota ternano del team Barni Racing ha dunque concluso il weekend con una doppia ten, mentre a tagliare per primo il traguardo in entrambe le circostanze è stato lo spagnolo – campione del mondo in carica – Álvaro Bautista, in testa alla classifica; per Petrux ci sono 51 punti complessivi e la 7° piazza in graduatoria generale. Prossimo appuntamento il 6 e 7 maggio al Montmeló, in Spagna.

Condividi questo articolo su