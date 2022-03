Debutto MotoAmerica vicino per Petrucci: test a Misano

Stati Uniti in vista per Danilo Petrucci, pronto a debuttare nel MotoAmerica 2022 con la Warhorse Hsbk Racing Ducati. Prima di volare negli States il 31enne ternano sarà impegnato in due giorni di test superbike, Civ e supersport sul circuito di Misano Adriatico: con lui altri 28 piloti di 17 team.

MotoAmerica

Petrucci, dopo i test di febbraio in Portogallo, sarà di nuovo protagonista con la V4 della Ducati in versione MotoAmerica (nello scorso weekend i riflettori si sono accesi con la 200 miglia al Daytona International Speedway riservata alle supersport). D’altronde il debutto nella corsa a stelle e strisce è ormai dietro l’angolo: Petrux scenderà in pista dall’8 al 10 aprile ad Austin al Championship of Texas, dove saranno in gara anche le superbike. La partenza per gli Stati Uniti e la presentazione del team è prevista negli ultimi dieci giorni del mese.