Il Volley Cascia regala alla Valnerina il primo campionato di serie B di pallavolo. Non era mai successo, ora per la stagione 2025-2026 la storia cambia grazie alla società del presidente Daniele Marinelli. Salita in B nel giro di due stagioni.

La Fipav a stretto giro renderà noti i gironi per la nuova stagione. A curare il progetto biancoceleste sarà ancora il direttore sportivo, lo spoletino Pierpaolo Re. Da Spoleto arriva a Cascia coach Francesco Tardioli, 52 anni, ma con una lunga e prestigiosa carriera tra A1 femminile ed A maschile. Ha esordito in serie A2 con la Monini Spoleto nel 2005, l’ultima stagione nella serie cadetta nel 2021-2022 a Porto Viro, ma tra le varie esperienze c’è anche la A1 femminile a Perugia e Modena e la Champions League.

«Ringrazio il presidente Daniele Marinelli ed il direttore sportivo Pierpaolo Re – le parole di Tardioli – sono contento di questa opportunità che mi offre la Maia Cascia. Il progetto è molto interessante, c’è entusiasmo e sono sicuro che potremmo toglierci belle soddisfazioni, disputando un campionato di vertice per regalare emozioni ai nostri tifosi sempre più numerosi». A coadiuvare Tardioli sarà Daniele Panfili nel ruolo di assistente allenatore e scoutman.

«Voglio ringraziare tutta la società iniziando – spiega Panfili – dal presidente unitamente al Ds Pierpaolo Re per avermi accolto tra loro e per avermi fatto capire l’importanza del loro progetto dove si respira la grande voglia di essere protagonisti». L’obiettivo è portare Cascia in serie A. «C’è grande entusiasmo intorno al nuovo progetto Maia Cascia, stiamo lavorando – il commento di Re – per allestire un roster composto da giocatori più esperti e giovani di prospettiva. L’obiettivo è quello di disputare un campionato di vertice e puntare al bersaglio grosso. Già nei prossimi giorni arriveranno i nomi dei primi giocatori del nuovo roster».