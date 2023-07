Superbike, Petrucci ad un passo dal podio a Donington

È un ottimo Danilo Petrucci quello che in Inghilterra sfiora il podio in gara1 nel mondiale Superbike. Sul circuito di Donington, il pilota ternano del team Barni Spark Racing Team ha concluso al 4° posto alle spalle di Bautista, Razgatlıoğlu e Rea, quest’ultimo in grado di prendersi il terzo gradino per appena un secondo e mezzo di vantaggio sul centauro umbro. Non è finita qui perché domenica è in programma la seconda sfida e Petrux, a bordo della Ducati, ha tutte le intenzioni di conquistare un piazzamento tra i primi tre.

