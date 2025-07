Ottima rimonta e podio per Danilo Petrucci in gara1 a Donington, tappa britannica del mondiale Superbike. Il pilota ternano, partito dalla 9° piazza in griglia di partenza, è riuscito man mano a recuperare posizioni fino a concludere al 3° posto finale: meglio di lui solo il vincitore Toprak Razgatlıoğlu e Nicolò Bulega. Niente da fare invece per Andrea Locatelli e Jonathan Rea, rispettivamente 4° e 5° alla bandiera a scacchi. Domenica per il centauro di Terni l’opportunità di bissare.